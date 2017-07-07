Аваков: Україна готова надати Італії всі документи щодо Марківа

Україна готова надати суду всі документи у справі затриманого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це на Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми стверджуємо, що наш боєць не міг бути причетний до загибелі громадянина Італії, фоторепортера Андреа Роккеллі. Ми готові надати суду всі наявні документи у цій справі і забезпечити участь в засіданні свідків з боку України", - написав міністр за результатами зустрічі з послом Італії.

Як відомо, раніше генпрокуратура заявила, що буде забезпечувати захист законних інтересів Марківа в судовому процесі.

Поліція Італії заарештувала заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Українська правда