Порошенко передав ВР закони, що скасують е-декларування антикорупційних ГО

Президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій.

Як повідомили у прес-службі глави держави, йдеться про закони "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги".

Напередодні ці проекти презентовано під час зустрічі з представниками громадських організацій.

Президент підкреслив, що розраховує на підтримку цих документів парламентом у першому читанні ще на поточній сесії.

Зауваження та пропозиції від ГО можна буде внести під час підготовки законопроектів до другого читання.

"Низку зауважень, висловлених громадськими організаціями, було враховано за результатами зустрічі", - зазначили в адміністрації президента.

Зазначається, що у законопроектах було враховано європейський та північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхнього публічного звітування.

Як зауважив заступник глави АП Дмитро Шимків, законопроектами запропонована прозорість громадських організацій і тих фізичних осіб-підприємців, хто отримує напряму кошти донорів - міжнародну технічну допомогу.

Він також підкреслив, що публічну звітність подаватимуть всі громадські організації без огляду на спеціалізацію та джерела доходів. Однак звіти стосуватимуться виключно діяльності організацій і не будуть містити інформації стосовно власності чи будь-якого майна цих організацій або їх посадових осіб.

Шимків додав, що законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

Українська правда