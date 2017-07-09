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Тіллерсон прибув до Києва

Неділя, 9 липня 2017, 10:24
Тіллерсон прибув до Києва
фото посольства США в Києві

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва.

Про це повідомив у Twitter речник посольства США в Україні Джефф Енісмен.

Як повідомлялося, у неділю запланована зустріч держсекретаря США з президентом Петром Порошенком.

Церемонія зустрічі Тіллерсона відбудеться о 13.00 на ґанку Адміністрації президента.

Крім того, цього дня Порошенко зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", в центрі Києва біля деяких посольств іноземних держав стоять автобуси з силовиками.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що охорону деяких місць у Києві посилено у зв'язку з приїздом у неділю та в понеділок держсекретаря США Рекса Тіллерсона, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Українська правда

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Теми: США
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