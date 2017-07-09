Тіллерсон прибув до Києва
Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва.
Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy— Geoff Anisman (@geoffanisman) July 9, 2017
Про це повідомив у Twitter речник посольства США в Україні Джефф Енісмен.
Як повідомлялося, у неділю запланована зустріч держсекретаря США з президентом Петром Порошенком.
SecState Tillerson receives a traditional greeting of bread and salt as he arrives at Kyiv's Borispil Airport. 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/ewgHys8u46— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 9, 2017
Церемонія зустрічі Тіллерсона відбудеться о 13.00 на ґанку Адміністрації президента.
Крім того, цього дня Порошенко зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", в центрі Києва біля деяких посольств іноземних держав стоять автобуси з силовиками.
Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що охорону деяких місць у Києві посилено у зв'язку з приїздом у неділю та в понеділок держсекретаря США Рекса Тіллерсона, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Українська правда