"Новая газета": за ніч у Грозному розстріляли десятки жителів

У ніч на 26 січня цього року в Грозному (Чечня, РФ), ймовірно, були розстріляні від 27 до 56 жителів Чечні.

Про це йдеться в розслідуванні "Новой газеты", опублікованому в неділю.

Видання публікує персональні дані 27 імовірних убитих.

"Хоча, за нашими даними, мова взагалі може йти про 56 жителів Чечні. Всі ці люди були затримані в різний час (нам вдалося встановити дати затримання тринадцяти затриманих - 9, 10, 21, 24 січня). Однак дата смерті, за нашою інформацією, у всіх цих людей - одна. Ніч з 25 на 26 січня", - пише газета.

Цієї ночі всі затримані утримувалися в Грозному на території дислокації полку патрульно-постової служби поліції імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова, який очолює полковник поліції Аслан Ірасханов.

"За наявною у нас інформацією, затриманих цієї ночі розстріляли і розвезли по різних кладовищах, в тому числі християнських, і закопали в нашвидкуруч виритих могилах", - пише "Новая газета", відзначаючи, що деякі місця поховань їй відомі.

Інформацію про масовий розстріл затриманих виданню підтвердили два джерела - в слідчому управлінні Слідчого комітету по Чечні і в адміністрації глави Чечні.

Водночас газета зазначає, що не може стверджувати факт безпрецедентної позасудової страти.

"Але ми можемо наполягати на порушенні кримінальної справи, в рамках якої перевірити ці факти не так вже й складно. По-перше, ми дали Слідчому комітету Росії більш ніж достатньо фактів про особисті дані жертв. По-друге, ексгумація та посмертне судово-медичне дослідження трупів цілком здатне виявити сліди кульових поранень - вони залишаються на кісткових рештках назавжди. Встановити особи ймовірних убитих теж легко - для цього у родичів жертв треба забрати зразки ДНК для проведення порівняльного аналізу", - пише видання.

Як відомо, на початку квітня цього року "Новая газета" опублікувала серію статей про переслідування геїв у Чечні, після чого почала отримувати погрози. Влада Чечні назвали публікації видання наклепом.

19 квітня у редакцію "Новой газеты" надійшов конверт із Грозного на ім'я керівництва газети, всередині якого виявили білий порошок невідомого походження.