Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Новая газета": за ніч у Грозному розстріляли десятки жителів

Неділя, 9 липня 2017, 12:21

У ніч на 26 січня цього року в Грозному (Чечня, РФ), ймовірно, були розстріляні від 27 до 56 жителів Чечні.

Про це йдеться в розслідуванні "Новой газеты", опублікованому в неділю.

Видання публікує персональні дані 27 імовірних убитих.

"Хоча, за нашими даними, мова взагалі може йти про 56 жителів Чечні. Всі ці люди були затримані в різний час (нам вдалося встановити дати затримання тринадцяти затриманих - 9, 10, 21, 24 січня). Однак дата смерті, за нашою інформацією, у всіх цих людей - одна. Ніч з 25 на 26 січня", - пише газета.

Цієї ночі всі затримані утримувалися в Грозному на території дислокації полку патрульно-постової служби поліції імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова, який очолює полковник поліції Аслан Ірасханов.

"За наявною у нас інформацією, затриманих цієї ночі розстріляли і розвезли по різних кладовищах, в тому числі християнських, і закопали в нашвидкуруч виритих могилах", - пише "Новая газета", відзначаючи, що деякі місця поховань їй відомі.

Інформацію про масовий розстріл затриманих виданню підтвердили два джерела - в слідчому управлінні Слідчого комітету по Чечні і в адміністрації глави Чечні.

Водночас газета зазначає, що не може стверджувати факт безпрецедентної позасудової страти.

"Але ми можемо наполягати на порушенні кримінальної справи, в рамках якої перевірити ці факти не так вже й складно. По-перше, ми дали Слідчому комітету Росії більш ніж достатньо фактів про особисті дані жертв. По-друге, ексгумація та посмертне судово-медичне дослідження трупів цілком здатне виявити сліди кульових поранень - вони залишаються на кісткових рештках назавжди. Встановити особи ймовірних убитих теж легко - для цього у родичів жертв треба забрати зразки ДНК для проведення порівняльного аналізу", - пише видання.

Як відомо, на початку квітня цього року "Новая газета" опублікувала серію статей про переслідування геїв у Чечні, після чого почала отримувати погрози. Влада Чечні назвали публікації видання наклепом.

19 квітня у редакцію "Новой газеты" надійшов конверт із Грозного на ім'я керівництва газети, всередині якого виявили білий порошок невідомого походження.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧечняЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: