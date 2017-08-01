Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На пенсійну реформу 2018 року знадобиться додатково 40 мільярдів

Вівторок, 1 серпня 2017, 13:27

Пенсійна реформа, яка передбачає осучаснення пенсій із 1 жовтня 2017 року, потребуватиме в 2018 році додаткових 40 мільярдів гривень.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбор на брифінгу, повідомляє УНІАН.

"На цей рік, на три місяці після 1 жовтня нам потрібно 12 мільярдів гривень, на наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 мільярдів гривень", – сказав він.

Шамбор додав, що на місяць необхідна для осучаснення сума становитиме 3,8 мільярда гривень.

За словами заступника міністра, кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування завдяки зниженню розміру єдиного соціального внеску.

Раніше повідомлялося, що надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду в січні-липні перевищили планові показники на 15%, або на 11 мільярдів гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїгрошіреформиМінсоцполітики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
пенсії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого стосується
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
Усі новини...
Реклама: