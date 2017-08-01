ГПУ закрила справу Пашинського щодо стрілянини

Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського щодо інциденту який стався між ним і В'ячеславом Хімікусом.

Про це "Українській правді" повідомив сам Пашинський.

"Я отримав постанову слідчого про закриття кримінальної справи", - сказав Пашинський.

Трохи згодом Пашинський оприлюднив текст постанови у ФБ.

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Він також зазначив, що дякує Роману Шрайку, Карлу Волоху, Юрію Бутусову, Сергію Іванову та Сергію Щербині, "які знайшли час і можливість на запрошення Генеральної прокуратури України бути присутніми у якості понятих при проведенні слідчих дій".

"Кримінальна справа закрита, до органів поліції спрямовані матеріали для притягнення Хімікуса В.Е. до адміністративної відповідальності за хуліганство", - зазначив він.

У свою чергу адвокат Хімікуса Марина Паринова сказала УП, що їй невідома суть постанови, однак підтвердила, що слідчий повідомив їй, що направив документ поштою захисникам.

Паринова також додала, що захист Хімікуса буде оскаржувати рішення слідчого.

У прес-службі Генеральноі прокуратури підтвердили УП факт закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 31 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК Украіни "у зв'язку з відсутністю в діяннях Пашинського С.В., Хімікуса В.Е. та Олійника Я.Ю. складу кримінальних правопорушень".

Як відомо, 31 грудня 2016 в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між Пашинським та місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту Пашинський вистрелив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує протилежне.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП