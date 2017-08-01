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Порошенко пропонує окремо вирішити питання омбудсмена

Вівторок, 1 серпня 2017, 19:03

Президент Петро Порошенко має намір запропонувати Верховній Раді змінити процедуру призначення і звільнення уповноваженого парламенту з прав людини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Разом з цим, в прикінцеві положення цього закону (Нової редакції Закону про Конституційний суд – ред.) народними депутатами були включені норми щодо процедури призначення та звільнення омбудсмена. Це не стосуються функціонування Конституційного Суду. Тим не менш, Парламент ухвалив закон про Конституційний Суд в цілому разом із цими нормами, а тому введення закону в дію без них неможливе", - сказано у повідомленні.

"Питання процедури призначення та звільнення омбудсмена потребує окремого вирішення, тому найближчим часом президент внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо внесення змін до Закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та Закону "Про Регламент Верховної Ради України" в частині призначення та звільнення омбудсмена", - повідомили в АП.

Як відомо, 31 липня президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Конституційний Суд України", який був прийнятий Верховною Радою 13 липня.

Правозахисники, зокрема Amnesty International, Харківська правозахисна група, Центр інформації про права людини та інші, підписали звернення до Порошенка  із закликом не підписувати закон про Конституційний Суд, який передбачає відкрите голосування за кандидатуру омбудсмана.

Українська правда

Теми: ПорошенкоВерховна Радаправа людини
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