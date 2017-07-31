Порошенко підписав скандальний закон про КС

Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Конституційний Суд України", який був прийнятий Верховною Радою 13 липня.

Про підписання закону сказано на сайті президента.

Порошенко вважає, що підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд.

Президент відзначив дві принципові новації Закону. "Абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду", - підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що кожен матиме можливість ознайомитись з тим чи іншим кандидатом.

Інша новація полягає у можливості будь-якої юридичної (за виключенням представників держави або місцевого самоврядування) чи фізичної особи подати скаргу до Конституційного суду.

Порошенко навіть записав з цього приводу відеозвернення.

Як відомо, правозахисники, зокрема Amnesty International, Харківська правозахисна група, Центр інформації про права людини та інші, підписали звернення до Порошенка із закликом не підписувати закон про Конституційний Суд, який передбачає відкрите голосування за кандидатуру омбудсмана.

13 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про Конституційний Суд України" за реєстраційним номером 6427-д. Цьому передувало обговорення озвученої депутатом Ольгою Черваковою поправки щодо збереження процедури таємного голосування за кандидатури на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена).

"Попри те, що номер поправки був названий помилково, у тексті стенограми чітко зафіксована конкретна суть даної пропозиції. На голосуванні вона була підтримана 227 народними депутатами", – наголошують правозахисники.

За словами авторів звернення, одразу після розгляду даного питання інформація щодо результатів голосування була відображена на сайті Верховної Ради, але за кілька хвилин її замінили на некоректну поправку, за яку не проводилось голосування.