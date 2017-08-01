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СБУ знайшла у Запорізькій міськраді системи аудіо- і відеоспостереження

Вівторок, 1 серпня 2017, 21:06

Під час обшуку у приміщеннях Запорізької міськради правоохоронці знайшли несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження й відправили їх на експертизу.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

У відомстві запевнили, що обшуки проводились у рамках закону у зв’язку із відкриттям кримінального провадження за  ст. 359 Кримінального кодексу України за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Під час досудового слідства буде встановлено ініціаторів та мету встановлення систем спостереження у адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

Як відомо, співробітники управління СБУ в Запорізькій області зранку 1 серпня проводили обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя.

У березні 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.

Українська правда

Теми: ЗапоріжжяСБУ
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