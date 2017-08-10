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Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю

Четвер, 10 серпня 2017, 01:18
Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю

Причиною загибелі двох і і поранення ще п'ятьох військовослужбовців АТО поблизу Мар'їнки 8 серпня могло стати неправильне поводження зі зброєю.

Про це заявляє прес-служба Генпрокуратури.

"Військовою прокуратурою Донецького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а саме мінометом калібру 120 мм 2С12 "Сані", що спричинило загибель двох та травмування п’яти військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб та заподіяло тілесні ушкодження кільком особам).

"Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами", - відзначили в прокуратурі.

До теперішнього моменту було проведено ряд слідчих дій: огляд місця події, в ході якого вилучено 120 мм міномет 2С12 "Сані", призначена комплексна балістична, вибухо-технічна та експертиза безпеки життєдіяльності, встановлюються і допитуються свідки та очевидці даної події.

Як відомо 8 серпня неподалік Мар'їнки двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті того, що одне з озброєнь ЗСУ вийшло з ладу.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОпрокуратураЗбройні сили
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