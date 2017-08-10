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На Донбасі на блокпосту затримали авто з боєприпасами

Четвер, 10 серпня 2017, 04:32

На блокпосту в Покровську затримано жителя Сумської області, який віз на підконтрольну українській владі територію боєприпаси.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Відзначається, що на блокпосту поліцейські зупинили для перевірки позашляховик "Опель", за кермом якого перебував 23-річний житель Сумської області.

"Увагу поліцейських привернув рюкзак, який знаходився в автомобілі. Під час огляду його вмісту з’ясувалося, що у ньому знаходиться димова шашка, сигнальна ракета, 8 гранат різного типу, 18 запалів до гранат та 41 патрон до автомату Калашникова", - йдеться в повідомленні.

За словами водія, він підвозив незнайомих чоловіків і це вони забули рюкзак в машині.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Теми: поліціяДонбас
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