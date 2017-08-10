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У Литві запобігли спробі продати українців у рабство

Четвер, 10 серпня 2017, 14:51

Литовські прикордонники разом із зарубіжними колегами розкрили міжнародну мережу торгівлі людьми, яка збиралася вивозити українців у Британію для примусової праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

Операція була проведена у співпраці з правоохоронцями України, Британії, Польщі та Латвії.

Так, прикордонники затримали у понеділок трьох громадян Литви і одного громадянина України.

 
Фото Служби охорони держкордону Литви

Українець, згідно з наявними даними, є головним організатором незаконної схеми переправлення людей в Сполучене Королівство. Громадяни Литви допомагали українцю і здійснювали перевезення людей за кордон.

На цьому тижні співробітники прикордонної служби провели обшуки у житлових приміщеннях, що належали затриманим особам,  а також у нежитлових приміщеннях в Шяуляйському і Мажейкському районах. 

Під час обшуків було знайдено дев'ять нелегально доставлених громадян України. За даними прикордонників, цих українців планувалося незаконно вивезти за кордон, і, скориставшись їхною вразливістю, використовувати для примусової фізичної праці в рабських умовах.

Українські правоохоронці також повідомили, що під час обшуків в Україні було знайдено незаконну зброю та підроблені документи, які, ймовірно, використовувалися для вивезення людей за кордон.

У середу окружний суд Вільнюса дозволив арешт організатора злочинної схеми на 3 місяці. Його спільників арештували на термін від 10 днів до місяця.

Литовські правоохоронці ведуть розслідування у справі торгівлі людьми. За цей злочин арештованим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Теми: Литванадзвичайна подіяВелика БританіяЄвропа
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