В РФ засудили журналіста до 3,5 років колонії за організацію референдуму

В Москві Тверський суд засудив спеціального кореспондента РБК Олександра Соколова до трьох з половиною років позбавлення волі "за організацію діяльності екстремістського співтовариства".

Про це у четвер повідомляє "Новая газета".



Вказується, що активістів Валерія Парфенова і Кирила Барабаша засудили до чотирьох років колонії.

"Ще один фігурант справи - колишній головний редактор журналу "Дуель" Юрій Мухін - отримав умовний термін.

"Ніхто з фігурантів справи не визнав своєї провини, всі вони наполягали на виправдувальному вироку", - пише видання.



Як відомо, Соколова затримали в 2015 році.

За версією слідства, він зареєстрував сайт ініціативної групи з проведення референдуму "За відповідальну владу".

Держзвинувачення вважає, що він і інші фігуранти під приводом організації і проведення референдуму збиралися продовжити діяльність забороненої в Росії організації "Армія волі народу".

У свою чергу захист стверджував, що ініціативна група Соколова була створена раніше і ніяк не пов'язана з екстремізмом.

Основною метою ініціативної групи, як відзначали фігуранти справи, було проведення референдуму для прийняття закону "За відповідальну владу", який дозволив би громадянам оцінювати роботу всіх посадових осіб і залучати їх до відповідальності за неналежне виконання обов'язків.

Сам Соколов вважає, що кримінальне переслідування пов'язане з його журналістською діяльністю, зокрема з його розслідуванням про розкрадання при будівництві космодрому "Східний".