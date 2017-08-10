ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

Європейський Союз розширив санкції проти КНДР, додавши дев'ять осіб та чотири компанії, у тому числі державний Банк зовнішньої торгівлі Північної Кореї, до санкційного списку.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі ЄС, пише Європейська правда.

"ЄС додав 9 осіб та 4 юридичних осіб, включаючи державний Банк зовнішньої торгівлі (FTB), до списку осіб та компаній, що підлягають таким діям, як заморожування активів та обмеження поїздок", - йдеться у заяві ЄС з посиланням на нещодавню резолюцію № 2371 Ради Безпеки ООН щодо посилення санкцій проти КНДР.

Нові санкції проти КНДР запроваджені через випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які Пхеньян здійснив у липні.

Повідомляється, що загалом у санкційному списку ООН щодо обмежувальних заходів проти КНДР вже перебувають 62 осіб та 50 компаній. Крім того, ЄС автономно ввів санкції щодо 41 особи та 7 компаній.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.