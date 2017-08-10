На Одещині до авта поліцейських кинули гранату, а потім вкрали його

Четверо молодиків на Одещині кинули до салону автомобіля поліції гранату, а потім викрали його.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Невідомі напали на авто у четвер рано-вранці. У ньому перебували працівники Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Нацполіції, які були на виконанні службового завдання.

Інцидент почався з того, що четверо місцевих мешканців у віці від 23 до 25 років на вулиці почали чіплятися до двох дівчат.

Під час суперечки із молодиками дівчата помітили службовий автомобіль правоохоронців, який проїжджав повз, зупинили його та попросили про допомогу.

"Працівники поліції зробили зауваження хлопцям, які у відповідь почали сперечатися з правоохоронцями та один з них дістав гранату РГД-5 та кинув її в салон службового автомобіля. Задля безпеки працівники Управління захисту економіки покинули службовий автомобіль та відтягли дівчат на безпечну відстань", - повідомили у поліції.

Зловмисники скористалися ситуацією, сіли в авто та втекли.

Правоохоронцями було введено план "Перехоплення", чоловіків затримали. У них вилучили дві гранати, службовий автомобіль також повернули.

Українська правда