КНДР повторила погрозу удару по острову Гуам

КНДР повторила погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

Про це пише BBC.

Військові КНДР, як йдеться в заяві, опублікованій Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК), розробляють як "попередження" США план пуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12", які повинні пролетіти над територією японських префектур Сімане, Хіросіма, Коті, подолати відстань в 3 тис. 356 км за 1 065 секунд (18 хвилин) і впасти в 30-40 км від американської бази на Гуамі.

План удару повинен бути готовий в середині серпня, після чого буде представлений Кім Чен Ину, який прийме остаточне рішення.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні погрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Погроза Трампа прозвучала на тлі повідомлень про те, що КНДР виготовила ядерну боєголовку, яку можна встановити на наявні у Північній Кореї ракети.