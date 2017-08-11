ОБСЄ: На Донбасі в 3-7 разів збільшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті від 9 серпня.

"У Донецькій і Луганській областях Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (від 8 серпня – ред.)", - йдеться в повідомленні.

Так, на Донеччині місія констатувала станом на вечір 9 серпня біля 190 вибухів проти 28 днем раніше (збільшення майже у 7 разів), на Луганщині – 540 проти 157 (збільшення більш як у 3 рази).

Також протягом звітного періоду озброєні бойовики ОРДО двічі перешкоджали проїзду патруля місії через блокпости.

Крім того, патруль СММ не зміг, як і раніше, здійснити моніторинг розведення сил в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського, як це передбачено рішенням Тристоронньої контактної групи від 21 вересня 2016 року. Доступ місії до цих ділянок все ще залишається обмеженим.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ відновила роботу камери відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції після того, як вона була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї.

Українська правда