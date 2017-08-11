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Голова Держприкордонслужби: РФ посилює кордон, щоб не пускати бойовиків

П'ятниця, 11 серпня 2017, 21:21

Росія посилює кордон з Україною на ділянці, яка межує з окремими районами Донецької і Луганської областей, щоб перешкоджати проникненню бойовиків на її територію.

Про це повідомив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в інтерв'ю "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

На запитання журналіста, чи відповідає дійсності інформація, що РФ посилила цю ділянку кордону для того, щоб не допустити переходу на її територію зокрема членів бандформувань, Цигикал заявив: "Так. Факт підтверджується. З різних джерел".

При цьому глава Держприкордонслужби додав: "Це відповідний сигнал для нас, що не все у них так добре".

Інтерфакс-Україна

Теми: Прикордонна службаРосія
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