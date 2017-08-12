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У 2017 році 600 тис сирійців повернулися додому - ООН

Субота, 12 серпня 2017, 00:31

Більш 600 тисяч сирійських біженців повернулися до своїх домівок з січня по липень 2017  року.

Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомила Міжнародна організація з міграції в Женеві, передає DW.

Більше 80 відсотків з них були внутрішньо переміщеними особами, решта - біженцями в Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку.

Відзначається, що причинами повернення виступили надії захистити своє майно і віра в те, що економічна і безпекова ситуація в Сирії покращилися.

За даними ООН, всього понад 11 млн сирійців, близько двох третин населення країни, знаходяться за межами Сирії. Їх організоване повернення не видається можливим, поки конфлікт, який почався в 2011 році, триває.

Всього в світі налічується близько 65,6 мільйона осіб, які вимушено залишили свої будинки. Сирія залишається головною країною-джерелом внутрішніх переселенців і біженців у всьому світі.

Теми: СиріяООН
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