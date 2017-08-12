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На Харківщині двоє заарештованих втекли з-під варти

Субота, 12 серпня 2017, 12:31

У місті Красноград на Харківщині двоє заарештованих втекли з-під варти.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, одного з розшукуваних через кілька годин поліцейські затримали по гарячих слідах, пошуки другого тривають.

Подія сталася 11 серпня близько 15:00. Чоловіки знаходились в ізоляторі тимчасового утримування та втекли з території режимного об'єкту під час прогулянки - відігнули металеву арматуру з решітки перекриття прогулянкового двору.

28-річний житель Сахновщинського району перебував в ізоляторі за скоєння розбою, 20-річний мешканець Кегичівки - за скоєння крадіжки.

Близько 21:00 працівниками сектору карного розшуку Красноградського відділу поліції в ході проведення розшукових заходів в смт Зачепилівка поблизу залізничного вокзалу був затриманий 28-річний втікач.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

Пошуки другого втікача тривають.

Теми: Харківська область
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