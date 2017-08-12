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У Міноборони розповіли, як загинув військовий та 9 отримали поранення

Субота, 12 серпня 2017, 13:06

Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 9 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

Зокрема, за його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 6 військовослужбовців отримали поранення. Лисенко уточнив, що це сталося в результаті саме ворожих обстрілів.

"Водночас в результаті підривів на вибухових пристроях загинув 1 наш військовий, ще троє були поранені. Ці прикрі випадки трапилися поблизу Авдіївки та Зайцевого", - повідомив він.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що за минулу добу внаслідок бойових дій 3 українських захисників були пораненні, ще 3 отримали бойові травми, один – загинув, підірвавшись на міні. Загалом за минулу добу бойовики відкривали вогонь 20 разів.

Українська правда

Теми: АТО
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