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В Україні з'являться прикордонні дільничні

Субота, 12 серпня 2017, 13:31

У Держприкордонслужбі впровадять інститут прикордонних дільничних.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал в ефірі 5 каналу, йдеться на сайті МВС.

"Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати в селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням, повинен проводити профілактичну роботу", - сказав він.

Глава прикордонного відомства зазначив, що таке нововведення реалізовуватиметься за рахунок діючого штату.

Цигикал також повідомив, що планується збільшити кількість контрольних постів на кордоні.

"Ми плануємо збільшити кількість контрольних постів на кордоні і зменшити відстань між ними", - зазначив глава Держприкордонслужби.

За його словами, пости планують розміщувати за європейським зразком, щоб відстань між ними була 15-20 км.

Наразі ж відстань між контрольними постами - від 30 до 100 км. Очільник прикордонного відомства додав, що це значно ускладнює систему охорони.

Як повідомлялося, Цигикал також розповів, що підрозділи Держприкордонслужби укомплектовані на 60-70%.

Теми: Прикордонна службаполіція
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