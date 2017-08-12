Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В індійській лікарні за 5 днів померло 60 дітей. Через брак кисню?

Субота, 12 серпня 2017, 14:58

Щонайменше 60 дітей померли протягом п'яти днів в урядовій лікарні Baba Raghav Das Hospital на півночі Індії, штат Уттар-Прадеш.

Влада заявила, що почала розслідування, але заперечує повідомлення про те, що причиною загибелі дітей стала нестача кисню, повідомляє Yahoo з посиланням на AFP.

Раніше індійські ЗМІ повідомили, що 30 дітей померли в четвер і п'ятницю після того, як в палатах було порушено постачання киснем, нібито через те, що рахунки постачальників не були сплачені.

"Ми відправили запит, і сьогодні повинен бути підготовлений попередній звіт. Так, шістдесят пацієнтів померли в лікарні за останні п'ять днів, але ми не думаємо, що це пов'язано з повідомленнями про брак кисню", - сказав AFP Аніл Кумар, комісар округу Горакхур.

 
Hindustan Times

У заяві, опублікованій канцелярією керівництва штату, йдеться, що всі 60 смертей сталися в педіатричній палаті лікарні протягом п'яти днів, починаючи з понеділка.

Двадцять три дитини померли в четвер, коли, згідно із заявою, "тиск подачі рідкого кисню став низьким і 52 резервних кисневих балонів були введені в експлуатацію".

Газета "Hindustan Times" у суботу описала сцени хаосу в лікарні, коли постачання киснем було порушено.

"Навіть після того, як у п'ятницю було задіяно 90 гігантських балонів з киснем, ... в лікарні скінчився кисень близько 1.00 ночі", - йдеться в повідомленні.

 
Hindustan Times

Цей регіон є одним з найбідніших в Індії, тут щорічно реєструються сотні смертей дітей від синдрому японського енцефаліту і гострого енцефаліту, який поширений в деяких частинах східної і північної Індії.

Теми: Індія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Індія
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: