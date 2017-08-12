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Укрзалізниця: 62% пасажирських вагонів не мають кондиціонерів

Субота, 12 серпня 2017, 16:57

62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

Про це повідомляє в суботу прес-служба "Укрзалізниці", підкреслюючи, що, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі.

Відомство закликало пасажирів уникати тривалого перебування на сонці перед подорожжю, за наявності хронічних захворювань мати при собі звичні ліки, рекомендовані лікарем, вживати достатню кількість води, а в разі погіршення самопочуття негайно звертатися до провідників.

"Цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціювання повітря обладнано лише 38% - це 1168 вагонів. Майже в усіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно", - констатували в "Укрзалізниці".

Об'єктивною причиною такої ситуації з пасажирським рухомим складом у відомстві назвали невиконання статті 10 Закону "Про залізничний транспорт", згідно з яким будівництво й реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення має здійснюватися у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету.

За період незалежності України з держбюджету кошти на оновлення рухомого складу не виділялись, зазначили в "Укрзалізниці".

"За останні 25 років придбано 583 вагони – всі за власні кошти "Укрзалізниці". Робота з оновлення парку розпочалася з кінця минулого року й триває зараз. У цьому році ПАТ "Укрзалізниця" оновить парк пасажирських вагонів на 203 одиниці. З них буде закуплено 50 нових вагонів та 153 одиниці – модернізовано капітально-відновлювальним ремонтом. Причому всі модернізовані та придбані вагони вже обладнані системами кондиціонування повітря", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що заплановано не зменшувати темпи з оновлення пасажирського рухомого складу і в наступні кілька років – по 250-300 вагонів щорічно.

Також "Укрзалізниця" попереджає про можливі затримки пасажирських поїздів через застосування обмеження швидкості через перегрів колій.

З початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень, йдеться в повідомленні.

Українська правда

Теми: залізниця
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