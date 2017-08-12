Глава МЗС Британії: КНДР сама має владнати кризу, яку розв’язала

Глава МЗС Британії Борис Джонсон звинуватив Північну Корею в розпалюванні конфліктної ситуації з США і заявив, що Лондон підтримує дипломатичне вирішення кризи.

Про це повідомляє Agence France Press.

"Північнокорейський режим спричинив цю проблему і вони ж мають її владнати" - заявив Джонсон.

"Міжнародна спільнота пліч-о-пліч стоїть на тому, щоб змусити КНДР припинити агресивну діяльність. Ми працюємо з США та нашими партнерами в регіоні для того, щоб ця криза отримала дипломатичне завершення" - наголосив міністр.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють".

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Європейська правда