У суботу та неділю на заході України - дощі, град і шквали

Ввечері 12 серпня та протягом доби 13 серпня у західних областях очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у суботу.

Температура повітря 13 серпня на заході країни - від +23 до +26 градусів, на решті території - від +31 до +36 у південних областях. У Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, у Криму та на Запоріжжі - дощ, можливі грози.

Окрім того 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях прогнозується надзвичайна пожежна небезпека.

Українська правда