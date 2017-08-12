У суботу та неділю на заході України - дощі, град і шквали
Субота, 12 серпня 2017, 19:45
Ввечері 12 серпня та протягом доби 13 серпня у західних областях очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі у суботу.
Температура повітря 13 серпня на заході країни - від +23 до +26 градусів, на решті території - від +31 до +36 у південних областях. У Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, у Криму та на Запоріжжі - дощ, можливі грози.
Окрім того 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях прогнозується надзвичайна пожежна небезпека.
Українська правда