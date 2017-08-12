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Бойовики порушують відведення озброєння, на Луганщині - зенітні комплекси та установки

Субота, 12 серпня 2017, 21:57
Бойовики порушують відведення озброєння, на Луганщині - зенітні комплекси та установки

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала поблизу окупованого бойовиками Луганська 6 зенітних ракетних комплексів "Стріла-10" (120 мм), що є порушенням ліній відведення згідно Мінських угод. 

Про це йдеться у звіті місії від 12 серпня.

"10 серпня у непідконтрольних уряду районах зафіксовано 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10", 120 мм), що рухалися на південно-східній околиці Луганська, що є порушенням відповідних ліній відведення", - йдеться у звіті. 

Також спостерігачі місії зафіксували наявність бойових броньованих машин і зенітної установки та чули безпілотний літальний апарат у зоні безпеки.

Окрім того 10 серпня у непідконтрольних урядові районах місія ОБСЄ зафіксувала зенітну установку (ЗУ-23), установлену на вантажівку військового типу посеред 9 інших вантажівок військового типу, усі вони були тентовані та рухалися на південно-східній околиці Луганська.

У підконтрольних уряду районах члени патруля Місії бачили 2 БРДМ-2 неподалік Попасної (одна стояла, а друга рухалася на схід), а 11 серпня — 2 БРДМ-2, що рухалися у східному напрямку поблизу с. Карлівка (25 км на північний захід від Донецька), зазначено у звіті ОБСЄ. 

Українська правда

Теми: ОБСЄзброяДонбас
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