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Жителі Барселони провели акцію проти туристів на міському пляжі

Неділя, 13 серпня 2017, 06:42

Кілька сотень жителів Барселони влаштували акцію протесту проти масового туризму на найпопулярнішому серед туристів міському пляжі Барселонета.

Про це пише BBC.

Учасники акції вивісили плакати з написами "Ми не хочемо туристів", "Припиніть масовий туризм" та іншими.

Акцію організували жителі району Барселонета, до них також приєдналися жителі інших районів каталонської столиці.

Район Барселонета знаходиться між портом Барселони і Олімпійським селом, це одне з основних місць скупчення туристів.

У районі, який виходить на набережну, знаходиться багато готелів і ресторанів, а багато квартир в будинках здаються відпочиваючим.

Жителі Барселони незадоволені поведінкою туристів, а також тим, що через різке зростання числа туристів в місті ростуть ціни на оренду квартир.

"Раніше ми жили поруч зі злодіями і наркоманами, намагалися нормально уживатися, і у нас це виходило. Але туризм знищив все", - сказала одна з учасниць акції.

У першому півріччі Іспанія встановила черговий рекорд за кількістю іноземних туристів - до країни прибули 36,4 мільйона осіб.

Прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що туризм забезпечує 11% ВВП країни.

Теми: Іспаніятуризм
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