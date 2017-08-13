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Поліція посилить заходи безпеки у Києві 13 серпня

Неділя, 13 серпня 2017, 14:54

13 серпня поліція посилить охорону порядку у центрі столиці у зв’язку з футбольним матчем на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.

Про це повідомляє Поліція Києва у facebook.

"Понад 400 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть підтримувати правопорядок навколо прилеглої до стадіону території", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські закликають громадян поводитися цивілізовано, толерантно ставитися одне до одного, не порушувати громадський порядок.

"У випадку порушення вимог чинного законодавства винні особи нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Співробітники поліції у межах своєї компетенції негайно реагуватимуть на будь-які протиправні дії", - наголосили у поліції.

Як відомо, 13 серпня відбудеться футбольний матч Чемпіонату України між командами Прем’єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) – "Чорноморець" (Одеса).

Українська правда. Київ

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