Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві через "мінування" евакуювали Центральний вокзал

Неділя, 13 серпня 2017, 18:17
У Києві через мінування евакуювали Центральний вокзал

У неділю після 17 години через повідомлення про замінування евакуювали працівників та відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Близько 18:10 через гучномовці повідомили, що вокзал знову відкритий, вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Представник "Укрзалізниці" повідомив, що затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що через повідомлення про замінування залізничного вокзалу евакуювали 1250 осіб.

"Аби убезпечити громадян, територію обгородили та евакуювали 1170 пасажирів і 70 працівників вокзалу. Збоїв у русі потягів не було", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели ретельний огляд, у результаті якого жодних небезпечних предметів і речовин не виявили. Роботу вокзалу відновили близько 18:00.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує жартівника.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: залізницяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
залізниця
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи на залізниці
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: