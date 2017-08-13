Пасажири поїзда "Інтерсіті" їхали з Одеси до Києва стоячи

У неділю через технічну несправність швидкісного поїзда "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу №764 у 9-вагонній комплектації за маршрутом "Одеса – Київ (Дарниця)" вирушив поїзд цього ж виробника на локомотивній тязі у 5-вагонній комплектації.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", замість поїзда на 607 місць вирушив поїзд на 408 місць. Через це деякі пасажири їхали без місця.

"Усім пасажирам, які відмовились від поїздки були повернуті кошти. Тим пасажирам, які їдуть у поїзді, але без місця, буде компенсовано різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі", - повідомили в "Укрзалізниці".

ПАТ "Укрзалізниця" та філія УЗШК просять вибачення у пасажирів за незручності та непередбачувані обставини. Технічну несправність поїзда наразі усуває завод-виробник.