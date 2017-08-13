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Іран направив в РФ компоненти озброєнь в обхід заборони РБ ООН - ЗМІ

Неділя, 13 серпня 2017, 22:09

Іран направив до Росії компоненти важких озброєнь в обхід резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану подібні поставки.

Про це пише Die Welt з посиланням на джерела в західних спецслужбах, повідомляє "Медуза".

За інформацією видання, в червні іранські вантажні літаки двічі приземлялися на базі Хмеймім у Сирії, яку використовують російські військові.

Вантаж, доставлений на борту цих літаків, був перевезений на вантажівках на базу ВМФ Росії в сирійському Тартусі, а звідти на військовому кораблі переправлений до Новоросійська.

У твіттері Die Welt опубліковано супутниковий знімок, на якому, як стверджується, показаний іранський вантажний літак на російській авіабазі в Сирії.

Die Welt повідомляє, що на борту іранських літаків були якісь "компоненти важких озброєнь", імпорт яких з Ірану (так само як і експорт в Іран) можливий тільки при наявності спеціального дозволу Радбезу ООН. Що саме Іран відправив до Росії, не уточнюється.

Теми: ІранРосіяООН
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