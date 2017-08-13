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Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто

Неділя, 13 серпня 2017, 22:20

Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада) із призовим фондом $2,43 млн.

У недільному фіналі харків'янка розгромила екс-першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі з Данії - 6:4, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Еліна втретє успішно зіграла у фіналі турніру WTA серії Premier 5 - у лютому вона виграла турнір цієї категорії в Дубаї (ОАЕ), у травні - у Римі (Італія).

Завдяки титулу в Торонто Світоліна встановить новий особистий і національний рекорд в рейтингу WTA - 4 місце.

Разом з тим, президент Петро Порошенко в Twitter написав: "Ми дуже пишаємось, Еліно. Нових тобі перемог в цьому блискучому сезоні".

Теми: спорт
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