На Львівщині прикордонники виявили 27 кг наркотиків

У Львівській області прикордонники спільно з митниками в ході спецоперації "Кордон-2017" запобігли перевезенню через держкордон великої партії наркотиків.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Так в пункт пропуску "Угринів", що на кордоні з Польщею, прибув мікроавтобус "Mercedes" польської реєстрації. Під час здійснення заходів контролю службовий пес прикордонників, натренований на пошук наркотиків, зреагував на конструктивні порожнини іномарки, де було виявлено 26 пакунків білого порошку. Громадянин України мав намір вивезти до Польщі майже 27 кілограмів наркотичних речовин із вмістом трамадолу та фентинілу", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом в Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Наркотики і зловмисник передані співробітникам УСБУ у Львівській області. Триває експертиза.