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Син Луценка зробив батькам коштовний подарунок

Понеділок, 14 серпня 2017, 12:01
Син Луценка зробив батькам коштовний подарунок

Старший син генерального прокурора Олександр Луценко зробив своїм батькам коштовний подарунок.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Так, 12 серпня генпрокурор Юрій Луценко та його дружина народний депутат БПП Ірина Луценко внесли в держреєстр дані про суттєві зміни в майновому стані.

Кожен з них задекларував "подарунок у негрошовій формі вартістю 119 350 гривень" від Олександра Луценка.

"Українська правда" звернулась за коментарем до генерального прокурора, чи йде мова про один і той самий подарунок.

Водночас відомо, що Юрій Луценко наразі перебуває у відпустці.

Як відомо, видання "Наші гроші" раніше писало, що Олександр Луценко заробляє на оренді квартир на столичному Печерську, записаних на бухгалтера Луценків Світлану Риженко.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Луценко
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