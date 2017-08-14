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Німеччина інвестує $10 млн у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

Понеділок, 14 серпня 2017, 15:44

Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе 10 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це повідомляє сайт Посольства Німеччини в Україні, передає Європейска правда.

Цю суму буде внесено до інвестиційного фонду "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)". Як повідомляє сайт дипломатичного відомства, таким чином підприємствам малого і середнього бізнесу в Україні буде полегшено доступ до довгострокового фінансування.

Німецьке товариство інвестицій та розвитку є дочірньою компанією банківської групи "KfW-Bankengruppe", яка за дорученням уряду Німеччини фінансує інвестиції приватних підприємств у країнах-партнерах.

Фонд "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість. Ще одним пріоритетом є підприємства електронної торгівлі та охорони здоров’я, а також підприємства інших секторів, які працюють на внутрішній ринок.

Фонд першочергово орієнтується на малі та середні підприємства, які потребують капітал для власного росту і створюють багато нових робочих місць. Саме для таких підприємств обмеженість доступу до власного капіталу є суттєвою перешкодою, відзначає посольство.

Загалом є прагнення довести капітал фонду "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" до 150 мільйонів доларів США, наголошують у дипломатичному відомстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: бізнесНімеччина
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