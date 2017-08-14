У ЄСПЛ – 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму і на Донбасі
Понеділок, 14 серпня 2017, 16:32
У Європейському суді з прав людини перебуває майже 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму та на Донбасі.
Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у своєму Twitter.
Із них 3,5 тисяч справ, пов'язаних із знищенням та пошкодженням майна, доступом до правосуддя, пенсіями, дискримінацією, участю у місцевих виборах. Ще 150 справ стосуються зникнення під час конфлікту, вбивств і викрадення родичів заявників, отримання тілесних ушкоджень
Понад 250 справ стосуються військових та їхніх родичів.
#ECHR Східна Україна: 3 500 справ, пов'язаних із знищ.та пошкодж.майна, доступом до правосуддя,пенсіями,дискримінацією,участю у місц.виборах— МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2017