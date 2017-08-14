У ЄСПЛ – 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму і на Донбасі

У Європейському суді з прав людини перебуває майже 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у своєму Twitter.

Із них 3,5 тисяч справ, пов'язаних із знищенням та пошкодженням майна, доступом до правосуддя, пенсіями, дискримінацією, участю у місцевих виборах. Ще 150 справ стосуються зникнення під час конфлікту, вбивств і викрадення родичів заявників, отримання тілесних ушкоджень

Понад 250 справ стосуються військових та їхніх родичів.