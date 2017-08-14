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У Франції авто протаранило майданчик піцерії: Загинула дівчинка, є поранені

Понеділок, 14 серпня 2017, 23:26

8-річна дівчинка загинула і щонайменше п'ятеро людей дістали поранень внаслідок того, що автомобіль в'їхав у вуличний майданчик піцерії в селі Сетт-Сорт, на схід від Парижу.

Про це повідомляє AP з посиланням на французьку поліцію.

Згідно з інформацією, водія вже заарештували.

Офіційно поки не повідомляється, чи навмисно був скоєний наїзд на людей.

Як відомо, 14 липня у Ніцці після салюту з нагоди національного свята вантажівка в'їхала у натовп людей, що поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях.

Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини. Ще 60 отримали поранення, стан 50 людей був критичним.

Українська правда

Теми: Франціянадзвичайна подія
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