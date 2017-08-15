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ЄС закликає до мирного врегулювання ситуації навколо КНДР

Вівторок, 15 серпня 2017, 11:25

Країни Євросоюзу закликають до мирного врегулювання конфлікту навколо Північної Кореї.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, передає Європейська правда.

"Існує нагальна необхідність деескалації напруженості ситуації на Корейському півострові. Це є пріоритетом для Європейського Союзу та для решти міжнародної спільноти. Тому ми закликаємо Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) утримуватися від будь-яких подальших провокаційних дій, які можуть лише посилити регіональну та глобальну напруженість", - йдеться у заяві.

Могеріні наголосила, що ЄС підтримує дипломатичну роботу, спрямовану на деескалацію ситуації та досягнення повної та незворотної денуклеаризації Корейського півострова за допомогою мирних, а не військових засобів.

"Було вирішено, що Європейський Союз та його держави-члени посилять дипломатичну роботу, звернувшись до Республіки Корея, США, Китаю, Росії та Японії, а також КНДР, щоб передавати наші повідомлення. Підтримання єдності міжнародної спільноти у вирішенні цієї проблеми дійсно має визначне значення", - зазначила Могеріні.

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