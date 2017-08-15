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Корчак пояснила, чому немає результатів перевірки декларації Порошенка

Вівторок, 15 серпня 2017, 13:50
Корчак пояснила, чому немає результатів перевірки декларації Порошенка

Члени НАЗК чекають на результати перевірки декларації президента Петра Порошенка, яку здійснює уповноважена особа.

Про це під час підсумкової прес-конференції повідомила голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона зауважила, що наразі ще немає проекту рішення за результатами перевірки декларації Порошенка.

"Перевірку проводить уповноважена особа за дорученням НАЗК. Агентство не має права втручатися в перевірку", - наголосила Корчак.

На запитання, коли ж варто очікувати результату, Корчак відповіла: "Це, мабуть, буде на наступних засіданнях".

 
У березні 2016 року Порошенко відпочивав на цій віллі. Його?
фото уп

Вона зауважила, що лише після того, як уповноважена особа передасть на розгляд НАЗК проект відповідного рішення, можна щось коментувати. "Ніхто не має права втручатися в діяльність уповноваженої особи. Результати проведення перевірки матимуть місце найближчим часом. Але все залежить від того, коли уповноважена особа надасть відповідний проект рішення. Наразі його ще нема". – заявила Корчак.

Раніше заступник керівника першого відділу Департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко заявив, що НАЗК подало кілька запитів до компетентних органів інших країн, де може бути майно Порошенка, і ще чекає відповіді.

Як повідомлялося, президента України помітили без охорони на відпочинку в Іспанії 8 березня 2016 року.

За інформацією УП, отриманою з достовірних джерел, у Порошенка є вілла в іспанському місті Марбелья, яка була куплена ним ще до президентства.

В АП підтвердили, що Порошенко дійсно у березні відвідував Іспанію. Там зазначили, що  "Петро Порошенко є інвестором Фонду Prime Assets Capital. Фонд і компанії, що належать Фонду, займаються інвестиційною діяльністю в низці країн, зокрема в Іспанії, Угорщині, Литві".

Крім того, журналісти програми Схеми з’ясували, що президент України Петро Порошенко також має віллу на півдні Іспанії у містечку Аталая-Ісдабе (16 км від Марбельї). Цей будинок зареєстровано на компанію з назвою Feruvita SL.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоНАЗК
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