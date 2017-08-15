Макрон поскаржився на фотографа, який стежив за ним під час відпустки

Президент Франції Еммануель Макрон подав скаргу на фотографа у зв’язку з "переслідуванням та спробою втрутитися у приватне життя" під час його відпустки.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Європейська правда.

У ці дні Еммануель Макрон проводить відпустку разом з дружиною у Марселі.

"Час від часу він (президент) виходив (…) і цей фотограф слідував за ним декілька разів на мотоциклі. Охоронці декілька разів просили його не робити цього, однак фотограф продовжував на свій страх та ризик", - наголошується у повідомленні Єлисейського палацу.

У неділю фотограф проник на територію "приватної власності", де відпочивають президент з дружиною. Точне місце відпочинку президента не називають. Це й "призвело до подачі скарги від імені президента", ідеться у повідомленні.

Фотографа затримала поліція та супроводила до поліцейського відділка Марселя. За словами джерела у поліції, його відпустили після проведення звичайної перевірки.