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Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Вівторок, 15 серпня 2017, 16:24
Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Під заявою-зверненням Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну був підпис колишнього українського президента, і саме цим документом РФ намагалася в ООН виправдати свою інтервенцію.  

Про це під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.

Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".

Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його слова про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін.

"З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - сказав Сергеєв.

 
Сергеєв дав свідчення в суді
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Він заявив, що зміг ознайомитися із документом лише після засідання. Після того, як Чуркін показав лист, з ним можна було ознайомитися в секретаріаті РБ ООН, зазначив Сергеєв.

Говорячи про те, чи мало це звернення юридичну силу, Сергеєв пояснив, що Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну. Так, на підставі листа Януковича Путін звернувся до Ради Федерації, яка дала згоду на введення військ в Україну.

"Заява була використана (Росією – УП) для легітимних дій в рамках ООН", - сказав екс-посол.

"Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції", - зазначив Сергеєв.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив перерву в засіданні Оболонського суду до 10.00 17 серпня.

Як відомо, екс-президент Віктор Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН.

Згодом Янукович заявив, що не звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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