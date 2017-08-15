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День в АТО: Двох українських військових поранено

Вівторок, 15 серпня 2017, 19:22

У прес-центрі АТО повідомляють, що цього тижня проросійські бойовики стріляють не лише вночі, як це часто відбувається, але й вдень, вздовж усієї лінії розмежування.

Про це йдеться у звіті штабу, оприлюдненому у вівторок ввечері.

"З початку доби збройне протистояння з Авдіївської промзони перемістилось на Маріупольський напрямок. Тут під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти у районі Широкиного, Новотроїцького, Павлополя. Вночі, внаслідок гранатометного обстрілу українських укріплень на підступах до Мар’їнки та Водяного, двоє наших військових отримали поранення", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку вогневі провокації незаконних збройних формувань зафіксовані неподалік Новоолександрівки та Троїцького. А на Донецькому – бойовики вдень випустили 15 мін калібру 82 міліметри неподалік Верхньоторецького.

"Варто додати, що за нашою оперативною інформацією на тимчасово окупованих територіях Донбасу командування російсько-окупаційних військ продовжує шахрайським способом затягувати місцевих у лави бойовиків", - розповіли у прес-центрі.

"Російські ватажки обіцяють рекрутам службу у віддалених від лінії зіткнення районах, а виїзд на передову – тільки за згодою. Однак після підписання контракту більшість новобранців відправляють до районів ведення бойових дій, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості фактів дезертирства", - йдеться у звіті.

Українська правда

Теми: АТО
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