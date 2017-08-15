З України видворили двох "злодіїв у законі".

Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, 12 серпня за межі України було видворено громадянина Казахстану, "злодія в законі" на прізвисько "Льоха Семипалатинський".

Ще одним видвореним був один з братів-близнюків, які теж мають кримінальний "статус". Наразі правоохоронці встановлюють, хто саме з братів-близнюків – "Хусейн сліпий" чи "Хасан" – прибув з Відня до України у "ділову поїздку".

Аброськін заявив, що наразі на території України залишається близько 25-29 "злодіїв у законі". Більшість з них – вихідці Російської Федерації, Грузії, Абхазії, Осетії.

"Якщо не виходить у окупанта зовні перемогти нас, бо наші військові дають відсіч, то ворог намагається вести свою диверсійну роботу зсередини. Цього не буде, бо ми готові та вже надаємо спротив", – заявив очільник кримінальної поліції.

Він додав, що Верховна Рада має внести зміни до Кримінального кодексу, щоб створити дієвий інструмент для боротьби з вищезазначеною категорією злочинців.

Українська правда