Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хуг: Місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази в зоні АТО

Середа, 16 серпня 2017, 02:41

Спостережна місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази в зоні АТО.

Про це у Львові під час брифінгу у вівторок заявив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає ZAXID.net.

Зараз, за ​​його словами, на сході працюють понад півтисячі спостерігачів по обидві сторони лінії фронту.

"Зараз спостережні бази місії ОБСЄ працюють в Стаханові, Дебальцевому, Горлівці та в інших непідконтрольних районах. Найближчим часом ми плануємо відкрити базу повторно в станиці Луганській. Остання передова патрульна база, яку ми відкрили, розташована у Попасні Луганської області", - сказав Хуг.

Він зазначив, що в світлий час доби спостерігачі здійснюватимуть патрулювання в цьому районі вздовж лінії зіткнення - пішим способом або на автомобілях. У нічний час будуть знаходитися на базі і здійснювати моніторинг звідти.

Він додав, що маршрути спостереження місії пролягають до кордону з Російською Федерацією.

Також Хуг заявив про перешкоджання роботі місії ОБСЄ.

"Дехто стверджує, що місія є сліпа. Але це не тому, що ми дивимось через закриті очі, а тому, що нам не дають дивитись, не дають такої можливості. У багатьох випадках нашим спостерігачам не дають робити те, що вони покликані зробити. Той факт, що місію не допускають у певні райони, може вказувати на те, що там ховають щось таке, чого місії не варто бачити. Та не зважаючи ні на що, ми будемо здійснювати свої зобов’язання", - підкреслив він.

Теми: ОБСЄАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
Усі новини...
Реклама: