Під Одесою п'яний водій влетів у поліцейське авто, постраждав дільничний

Під Одесою п'яний водій влетів у поліцейський автомобіль, в результаті чого дільничний отримав серйозні травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що під час несення служби на дільниці обслуговування у с.Холодна Балка Біляївського району на службовий автомобіль ВАЗ, який стояв на узбіччі та в якому перебував 26-річний поліцейський, скоїв наїзд автомобіль "Ніссан", під керуванням водія, який знаходиться у стані сильного алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Водій затриманий. Дільничного офіцера з важкими пораненнями в украй важкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.