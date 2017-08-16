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НАБУ оголосило підозру посадовцям УЗ через махінації з тарифами

Середа, 16 серпня 2017, 10:32

15 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовців ПАТ "Укрзалізниця" через махінації з тарифами.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як зазначається, 15 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем") екс-заступника голови УЗ, чинних директора одного з департаментів компанії та заступника директора однієї з філій ПАТ.

"Посадовців підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 млн доларів доходів (станом на дату вчинення злочину 97 млн гривень)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані будучи членами Тарифної комісії адміністрації залізничного транспорту – колегіального органу УЗ, уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторів пільгові тарифні ставки на перевезення.

"Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали, але пільга все одно була надана. Вирішується питання обрання запобіжного заходу згаданим особам", - повідомляє НАБУ.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що із "Укрзалізниці" кожного року крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень.

Економічна правда

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