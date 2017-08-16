Суд заарештував квартиру і дім Насалика

Печерський райсуд Києва заарештував квартиру і житловий будинок міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські новини.

Димінський подав до суду позов про стягнення заборгованості з Насалика за договором позики (сума заборгованості в рішенні суду не вказано).

Одночасно з цим він подав заяву про забезпечення позову, в якому просив заарештувати нерухомість Насалика, а саме: квартиру площею 287,7 кв. м в Києві, житловий будинок площею 561,4 кв. м і земельна ділянка (1 510 кв. м) в Козині (Київська область).

Суд частково задовольнив клопотання Димінського і наклав арешт на квартиру і житловий будинок.

Термін дії рішення суду - до 26 липня 2020 року.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в 2014 році Насалик позичив 3,3 млн доларів.