За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року

Судовий розгляд досі не розпочато у 22 із 81 справи, у яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Існують і "справи-рекордсмени", підготовче засідання в яких не призначається більше року", - наголошують у бюро.

За інформацією НАБУ, серед причин затягування розгляду - проблеми з визначенням підсудності, відпустки суддів, неявка учасників процесу, тривалий розгляд апеляційних скарг на повернення обвинувального акту тощо.

Антикорупційне відомство навело приклади найтривалішого відкладання справ. "Так, у кримінальному провадженні за обвинуваченням посадових осіб Васильківської РДА Київської області підготовче засідання призначене на 8 серпня, при цьому обвинувальний акт був переданий ще 30 червня 2016 року. Впродовж року судові засідання переносились через хвороби і неявку захисників, звільнення суддів Верховною радою України та неможливість формування нового складу колегії, а також обвинувальний акт повертався судом прокурору, проте це рішення згодом було скасовано апеляційною інстанцією", - розповіли у прес-службі.

Також, повідомляє НАБУ, понад 8 місяців не можуть провести підготовче судове засідання "у відомій справі так званих "тернопільських прокурорів".

"Впродовж цього часу засідання не відбувалися через неявку учасників процесу, а також численні клопотання сторони захисту. 19 травня суд вирішив повернути обвинувальний акт прокурору, за два місяці це рішення було скасовано в апеляційній інстанції", - розповідають там.

За даними бюро, наразі судові рішення ухвалені лише у 22 справах. Більшість із них – угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем.

З огляду на вищезазначене НАБУ знову наголошує на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, який поставить "крапку" у справах від НАБУ та САП.

Українська правда