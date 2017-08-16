За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб

В результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 16 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення. Один з поранених – внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП